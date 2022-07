Cânticos anti-Benfica valem um jogo de castigo a quatro jogadores do FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol informou, esta segunda-feira, que aplicou um jogo de suspensão a Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, devido aos cânticos anti-Benfica. Cada um dos jogadores do FC Porto vai ainda pagar uma multa de 510 euros. A queixa, recorde-se, foi apresentada pelo Benfica Ora, de acordo com o comunicado emitido pelo CD, "a audiência disciplinar estava agendada para o dia 22.07.2022, no entanto não se realizou porque os arguidos requereram a dispensa da mesma". Ainda por "lesões da honra e da reputação dosórgãos da estrutura desportiva e dos seus membros" a SAD do FC Porto também foi punida com uma multa de 15.300 euros.No que toca a Otávio, Fábio Cardoso e Manafá, esses entoaram o cântico "filhos da p... SLB" num vídeo em direto no Instagram do médio internacional português, enquanto Diogo Costa cantou algo idêntico na primeira festa da conquista do campeonato, no Dragão, após o triunfo do FC Porto no Estádio da Luz.