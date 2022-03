Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Capitão Pepe já não é de ferro: Tondela será o 13º jogo que falha por lesão esta época Central do FC Porto tem feito ginásio depois da cirurgia ao corte na cabeça sofrido no duelo com o Lyon





• Foto: LUSA