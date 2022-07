Capucho puxa pelos sonhos dos juniores

De volta à estrutura do futebol portista como técnico principal dos sub-19 para 2022/23, Nuno Capucho admite que é agora "um treinador muito mais experiente", depois de ter passado por equipas dos dois principais escalões do futebol português sénior. Com a carreira de treinador iniciada nos sub-15 do FC Porto, em 2007, orientou os sub-19 do clube entre 2012 e 2014 e sabe que muito mudou de lá para cá, menos os sonhos dos jogadores que se compromete a ajudar a concretizar. "Venho com a mesma vontade com que cheguei para ser jogador e treinador. É sempre um prazer estar neste palco a ajudar os jovens a conseguirem o que pretendem e a concretizarem os sonhos de jogar na equipa B e na equipa principal do FC Porto", afirmou à comunicação dos azuis e brancos, apontando, depois, o caminho a seguir pelos elementos do seu plantel com base em três exemplos bem-sucedidos.

"Os jovens hoje em dia são totalmente diferentes daquela altura em que fui treinador dos escalões de formação, mas o objetivo é o mesmo: fazê-los atingir os sonhos deles. Estão numa casa que incentiva e abre portas. E temos exemplos recentes disso, como os do Vitinha, do Fábio Vieira ou do João Mário", prosseguiu Nuno Capucho. Apostado em fazer com os sub-19 "percebam o que é vestir a camisola azul e branca", mostrou-se ciente de que "cada geração é diferente" e que é preciso "criar desafios distintos para todas".





Após um percurso de oito anos ao serviço das equipas principal e B do FC Porto e de ter feito parte do staff dos sub-19 portistas na última época, o antigo central, Ricardo Costa, promete levar a mística portista para o comando da equipa sub-17. "Vou passar aos jovens jogadores do FC Porto os ensinamentos que recebi durante a minha carreira com grandes mestres de futebol, muito deles com títulos atrás de títulos. Vou ser um treinador exigente, que quer que o jogador dê o máximo em todos os treinos e que cada treino seja como um jogo, como uma final", afirmou à comunicação portista e também se mostra apostado em conduzir jogadores "à equipa principal". António Gouveia, Luís Filipe, Filipe Castro (adjuntos), Pedro Pereira (treinador de guarda-redes) e Gonçalo Teixeira (analista) completam a equipa técnica.