Caracas já tem uma Avenida Fernando Gomes

A marca que Fernando Gomes deixou no FC Porto e no futebol português continua a valer-lhe diversas homenagens. A mais recente das quais teve lugar em Caracas, capital da Venezuela, na qual foi inaugurada a Avenida Fernando Gomes.A iniciativa, impulsionada pela Casa do FC Porto de Caracas, presidida por Alvarinho Moreira, decorreu este sábado e contou com a presença de vários adeptos portistas.