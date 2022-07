Carlos Carvalhal: «Que continues sempre a superar-te, David!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Carvalhal (@carlos_carvalhal_10)

Carlos Carvalhal foi o último treinador de David Carmo. O central de 22 anos foi esta terça-feira confirmado no FC Porto e o último homem a orientá-lo no Sp. Braga usou as redes sociais para lhe desejar sorte no novo capítulo."Que continues sempre a superar-te, David! Boa sorte na tua nova etapa no FC Porto", frisou o agora técnico do Al Wahda.Sob o comando de Carvalhal, Carmo cumpriu 38 jogos oficiais em duas temporadas.