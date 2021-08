Carlos Padrão antecipa regresso de Marchesín e garante: «Está ao nível de Preud'homme e Młynarczyk»

Afinal, Marchesín pode regressar mais cedo do que o previsto. Quem o garante é Carlos Padrão, antigo guarda-redes, que foi responsável pela chegada do argentino ao futebol português.





"O Marchesín está animado, falei com ele depois da operação. É um campeão e tem provado que vai regresar mais cedo e mais forte à atividade. Aponta para 15 ou 20 dias de recuperação. Foi uma cirurgia ligeira, mas teve de ser, era inadiável. Em 1993, o Dr. Bessa fez-me uma cirurgia parecida a um joelho. Treinei 3 semanas depois e joguei no segundo dia da quarta semana. Estamos a falar em 1993. Agora tudo estará mais evoluído e penso que dentro de 3 ou 4 semanas o mais tardar o Marche estará pronto para jogar", antecipou, elogiando depois Marchesín."Não acredito como nunca acreditei que um treinador não escolhesse o melhor para ele naquele momento. Outro dado adquirido é que o Diogo Costa é provavelmente o futuro da seleção. O outro é que o marchesín há 12 anos faz mais de 50 jogos por época. É líder e campeão em todos os clubes que jogou e ponho no patamar de Preud’homme e Mlynarzyck ao nível dos guarda-redes que jogaram no futebol portuugês. Portanto, nenhum treinador escolhe o pior para ele, obviamente", concluiu, em declarações à "Antena 1".