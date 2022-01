Carlos Salcedo disponível se Rúben Semedo falhar

Carlos Salcedo, central mexicano de 28 anos, está referenciado como possível alvo do FC Porto para o reforço do eixo da defesa, caso a contratação de Rúben Semedo acabe por não se concretizar.sabe que o defesa está disponível para se mudar para a Invicta agora ou no final da época.O central joga atualmente no Tigres, do México, onde faz dupla com o ex-dragão Diego Reyes, e já atuou na Europa na Fiorentina e Eintracht Frankfurt. Salcedo encontra-se numa situação de final de contrato, uma vez que o seu vínculo com o emblema mexicano expira em dezembro deste ano.