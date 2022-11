Casas na Foz do Douro lavam dinheiro de Pinto da Costa, avança o 'Correio da Manhã'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Pinho, o empresário nortenho recentemente condenado pelo Tribunal de Guimarães por agredir um jornalista, é sócio de uma empresa imobiliária que as autoridades defendem ter sido usada para lavar dinheiro do FC Porto. O que o Ministério Público e a Autoridade Tributária dizem é que num dos momentos em que foram pagas a Pedro Pinho comissões inflacionadas por transferências de jogadores, aquele fez reverter os lucros excessivos para o presidente azul-e-branco, usando as suas sociedades imobiliárias, avança o 'Correio da Manhã'.