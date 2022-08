'Caso da garagem do Dragão': Rui Cerqueira apresenta queixa-crime contra Frederico Varandas

O pontapé de saída no FC Porto-Sporting (2-2), da 22.ª jornada da edição 2021/22 da Liga Bwin, deu-se, no Estádio do Dragão, pelas 20.15 horas do passado 11 de fevereiro e está longe de terminar. Segundo apurou, Rui Cerqueira avançou no Tribunal Judicial da Comarca do Porto com uma queixa-crime contra Frederico Varandas, vários funcionários do Sporting, o clube e a SAD.O diretor de imprensa do FC Porto acusa os visados de prestarem falsas declarações perante autoridades e instituições, inclusivamente de utilidade pública. Ainda de acordo com as informações recolhidas por, Rui Cerqueira juntou à queixa um pedido de indemnização civil.A participação criminal surge como consequência do que ficou conhecido como o 'caso da garagem do Dragão'. O Sporting acusou, na altura e em comunicado, que o seu presidente, Frederico Varandas, foi "alvo de agressões verbais e tentativas de agressão física" por parte de Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira, acrescentando sobre o diretor de imprensa do FC Porto que, quando Frederico Varandas deixou a sala de imprensa do Dragão e se deslocava para o autocarro do Sporting, "Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga".Alguns dias mais tarde, Rui Cerqueira emitiu um comunicado nas redes sociais, no qual afirma: "Não correspondem à verdade os factos que me são imputados no comunicado do Sporting Clube do Portugal." E, mais à frente, sobre o passo que deu agora de acusar, entre outros, Frederico Varandas de crime público, acresenta: "Sou assim forçado a desencadear processos judiciais contra aqueles que me imputam factos que bem sabem não corresponderem à verdade."