'Caso da garagem do Dragão': TCA Sul anula sanções aplicadas a Rui Cerqueira

O clássico entre FC Porto e Sporting, de 11 de fevereiro de 2022, ainda mexe. A propósito do que ficou conhecido como o 'Caso da garagem do Dragão', o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCA do Sul) anulou a sanção aplicada ao diretor de imprensa do FC Porto, Rui Cerqueira, de 115 dias de suspensão e multa de 3.825 euros. Por outro lado, no acórdão datado de 13 de abril, o TCA do Sul mantém a sanção aplicada à SAD do FC Porto, no valor 16.320 euros.Inicialmente, Rui Cerqueira foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol com aquele castigo, por "ter batido com uma das suas mãos na mão direita" de Frederico Varandas, "com que este segurava o telemóvel para filmar, o que provocou a queda instantânea do telemóvel". O diretor de imprensa portista recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, que negou provimento à sua pretensão e manteve integralmente o acórdão do CD. Agora, após novo recurso, o TCA do Sul deu razão a Rui Cerqueira, que sempre alegou não ter agredido o presidente do Sporting.No que toca à SAD do FC Porto, a multa que lhe foi aplicada pelo CD deve-se a uma publicação na rede social Twitter, feita pouco depois do sucedido na garagem do Dragão, com uma fotografia de um telemóvel no chão e a seguinte legenda: "Pinto da Costa, 40 anos a tirar a rede a Lisboa." Ora, os dragões recorreram primeiro para o TAD e, agora, para o TCA Sul, mas em ambos as instâncias não lhe foi dada razão.