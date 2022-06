Caso dos emails: CM revela as conversas do Benfica adulteradas no Dragão

O Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre consideram que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques (FJM), ao alterar e truncar o conteúdos dos emails do Benfica, pretendeu criar a ideia de que o clube da Luz influenciava as decisões e a escolha dos árbitros. Correio da Manhã revela hoje as conversas do Benfica adulteradas no Dragão