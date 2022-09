Caso dos emails: Tribunal da Relação confirma condenação mas baixa multa ao FC Porto

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação prévia ao FC Porto , no âmbito dos recursos relativos ao 'Caso dos Emails' - os dois clubes avançaram com recursos -, mas diminuindo o valor das multas a pagar pelos azuis e brancos, noticiou esta terça-feira o Porto Canal. Os portistas vão recorrer desta decisão.O montante a pagar pela SAD, Porto Canal e Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos portistas, ao Benfica, por danos não patrimoniais, foi reduzido de 1,4 M€ para 1M€, enquanto o valor por danos emergentes passou de 523 para 605 mil euros. Segundo o canal, Pinto da Costa e os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira voltaram a ser ilibados de todas as acusações.Na notícia é vincado que "o juiz desembargador Eduardo Pires, relator principal [do acórdão], tinha pedido escusa do processo por não acreditar ter independência para julgar um caso relacionado com o Benfica, clube do qual é sócio desde 1968, lugar cativo na Luz, Águia de Ouro e acionista. Na altura, o presidente do Tribunal da Relação, Nuno Ataíde das Neves, entendeu que o magistrado mantinha "isenção" e "imparcialidade" para julgar o caso."No início do processo, recorde-se, o Benfica exigia 17,7 milhões de euros.