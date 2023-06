Caso Sérgio Conceição-Fernando Gomes: Vítor Baía exibe "taças de todos"

View this post on Instagram A post shared by Vi´tor Bai´a (@officialvitorbaia)

Vítor Baía utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de união no seio do FC Porto. Recorrendo a uma fotografia na qual surge com Sérgio Conceição e os três troféus que os dragões conquistaram em 2022/23, o administrador da SAD escreveu: "As taças de todos nós!"A mensagem ganha especial importância no contexto das recentes declarações de Sérgio Conceição e Fernando Gomes, com o técnico, esta terça-feira, a fazer referências às conquistas desportivas da temporada agora finda, depois do também administrador ter dito, na 2.ª feira, que "o FC Porto vai querer responder em termos de sucesso desportivo ao que tem sido o sucesso financeiro".