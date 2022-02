CD da FPF instaura processo disciplinar ao FC Porto e a comentador do Porto Canal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, que abriu um processo disciplinar ao FC Porto e a Bernardino Barros, comentador do Porto Canal.Em causa estarão declarações proferidas "em órgão de comunicação social de sociedade desportiva", no caso o Porto Canal.Mesmo não sendo um agente desportivo, Bernardino Barros está na mira do CD. De resto, esta é a segunda vez, dado que a 3 de fevereiro, foi aberto outro, aí devido a uma queixa da APAF.