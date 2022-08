Celta anuncia princípio de acordo por Marchesín

O Celta anunciou um princípio de acordo por Agustín Marchesín. O guardião argentino, de 34 anos, cumpriu as últimas três temporadas no FC Porto, onde chegou proveniente do América, do México.'Marche' fez o último encontro oficial diante do Tondela, na Supertaça, que coincidiu com o derradeiro troféu conquistado pelos dragões, perante a ausência, por castigo, de Diogo Costa.De acordo com o emblema espanhol, o jogador firmará o contrato que o ligará ao clube da La Liga após a realização dos habituais exames médicos.