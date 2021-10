Centena à vista para Uribe

Depois de Diogo Costa, Taremi e Díaz surge Mateus Uribe como jogador portista com mais minutos de competição na presente época e, por isso, talvez seja poupado ao duelo de amanhã, para a Allianz Cup, frente ao Santa Clara. Independentemente da gestão que Sérgio Conceição entender fazer, a próxima vez que o médio colombiano, de 30, entrar num jogo oficial dos dragões, atingirá a 100ª aparição com a camisola azul e branca. Nos 99 já disputados, Uribe regista 69 triunfos, 15 empates e 15 derrotas, com sete golos marcados. A cumprir a terceira época no Dragão, cedo se assumiu como titular e, agora, também está perto de superar os 102 jogos que fez pelo Envigado, e tornar o FC Porto na equipa que mais vezes representou.