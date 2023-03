Champions rendeu quase 61 milhões de euros ao FC Porto

Apesar de eliminado nos oitavos-de-final da Champions pelo Inter Milão , o FC Porto deixa a edição deste com a consolação de ter conseguido alcançar o terceiro maior encaixe da história do clube com a campanha que esta noite terminou. No total, os dragões encaixaram 60,98 milhões de euros, uma verba que apenas fica atrás das conseguidas em 2018/19 (80,79M€) e 2020/21 (73,74M€).Dividindo por etapas o encaixe desta temporada, a fase de grupos rendeu 51,38 M€, aos quais se acrescentaram ainda os 9,6 M€ somados pelo apuramento para os 'oitavos'. A esta verba irá ainda adicionar-se o montante arrecadado através do ‘market pool’, item associado aos direitos televisivos cujo montante varia de país para país e que é distribuído pelos emblemas de cada federação que participaram na prova, no caso, além de FC Porto, também Benfica e Sporting.