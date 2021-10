Chancel Mbemba distribuiu agradecimentos ao atingir os 100 jogos pelo FC Porto

No regresso ao onze, frente ao AC Milan, Chancel Mbemba atingiu o jogo número 100 ao serviço do FC Porto e já posou com a camisola comemorativa do registo que alcançou.





"Obrigado Senhor por esta graça, os 100 jogos com a minha equipa. Obrigado a todos os que me apoiam, a minha família, os adeptos do FC Porto, os meus companheiros de equipa e todo o staff. Avançamos juntos", reagiu o defesa-central nas redes sociais.Mbemba, recorde-se, chegou ao FC Porto no verão de 2018 e encontra-se agora em final de contrato. De azul e branco soma 71 vitórias, 16 empates e apenas 13 derrotas, tendo marcado sete golos no total. O FC Porto já é o clube que mais vezes representou na carreira, superando os 77 jogos que fez pelo Anderlecht (nove golos) e os 59 pelo Newcastle (um golo). Ao serviço da seleção principal do RD Congo soma 63 internacionalizações e quatro golos marcados.