Choque com derrota do FC Porto: «Vergonha escandalosa. 20 milhões no banco e três golos na baliza»

O FC Porto perdeu em Vila do Conde com o Rio Ave por 3-1 . Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre a exibição e início de época dos dragões.: "Ficámos a perceber a realidade do FC Porto, que foi ganhar milagrosamente ao Vizela e sofrer três no Rio Ave. Se não reforçarmos a equipa mais vale desistir dos objetivos. Foi uma vergonha escandalosa. Temos 20 milhões no banco e três golos na nossa baliza.": "O Rio Ave foi objetivo na primeira parte e surpreendeu o FC Porto. Serviu para constatar que o FC Porto ficou sem jogadores importantíssimos e não vislumbro substitutos à altura. Aproxima-se uma fase terrível com os jogos da Liga dos Campeões.": "O Rio Ave foi eficaz, marcou três golos em cinco remates. Depois o FC Porto não se encontrou e esteve irreconhecível. Uma derrota pesada, mas justa. A responsabilidade é de todos. O Taremi jogou em dificuldade. O plantel tem de ser reforçado."