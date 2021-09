Cinco dragões ficaram em Madrid a tratar de vistos para a viagem a Inglaterra

Mbemba, Zaidu, Uribe, Luis Díaz e Taremi permaneceram em Madrid depois do empate do FC Porto com o Atlético Madrid, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o objetivo de tratarem das necessárias questões burocráticas relacionadas com a partida diante do Liverpool, em Inglaterra, agendada para 24 de novembro.





Recorde-se que em outubro de 2020 os dragões já tiveram o mesmo 'problema' , aí com maior urgência temporal face às alterações legislativas recentes relacionadas com a pandemia da Covid-19 e ao facto da visita ao Manchester City ter sido na 1.ª ronda da última edição da Champions.Os jogadores estiveram nas respetivas embaixadas e voltaram ao início da tarde ao Porto, podendo assim recuperar a preparação para a partida com o Moreirense, da 6.ª jornada da Liga Bwin, no domingo.