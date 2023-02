Cinco lesionados impedidos de trabalhar às ordens de Sérgio Conceição

O plantel do FC Porto cumpriu, esta manhã, mais um treino de preparação para a receção ao Vizela, agendada para depois de amanhã, no Estádio do Dragão, relativa à 19.ª jornada do campeonato.Sérgio Conceição não pôde contar com Otávio, Eustáquio, Grujic, Veron e Meixedo, todos em tratamento às respetivas lesões.Para além destes, recorde-se que Bernardo Folha também não poderá jogar, uma vez que terá de cumprir um jogo de castigo.Os dragões fecham a preparação para o jogo com um treino amanhã, às 10h30, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.