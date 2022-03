Cinco regressos ao Olival e seis jovens promovidos no treino do FC Porto

Sessão de muitas novidades a realizada esta manhã pelo FC Porto, no Olival. Sérgio Conceição já contou com o regresso de Diogo Costa, Pepe, Vitinha, Otávio e Taremi depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções e, como ainda tem o grupo limitado, promoveu vários jovens da equipa B.Tomás Esteves, João Mendes, João Marcelo, Mor Ndiaye, Samba Koné e Danny Loader integraram os trabalho do plantel principal, amenizando as várias ausências. Stephen Eustáquio continua ausente ao serviço do Canadá (joga na noite desta quarta-feira no Panamá), enquanto João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia) e Matheus Uribe (Colômbia) encontram-se em trânsito, de regresso à cidade Invicta.No boletim clínico, mantêm-se Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Pepê (treino condicionado).