Claques contestam preço dos bilhetes

No decorrer da 1ª parte do encontro, as claques do FC Porto utilizaram tarjas para criticar o preço a que foram vendidos os bilhetes para a visita ao Anadia. "15€? Inflação ou tem leitão?", podia ler-se na mensagem exibida, que utilizou a atual conjuntura económica e a proximidade do restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada, para 'brincar' com o custo dos ingressos. Por comparação, os bilhetes para a visita a Leverkusen, na Liga dos Campeões, também custaram 15 euros.