Claques do FC Porto vão homenagear Reinaldo Teles no jogo contra o Mafra

Completam-se esta sexta-feira dois anos desde que o histórico dirigente do FC Porto, Reinaldo Teles, faleceu. A data foi recordada pelo clube nas redes sociais e, em conjunto, as claques do FC Porto, Super Dragões e Colectivo Ultras 95, também vão homenagear o antigo dirigente mais logo, na receção do FC Porto ao Mafra, em jogo a contar para a 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup."Não esquecemos quem tanto fez por nós. Reinaldo Teles, para sempre nos nossos corações", pode ler-se nas redes sociais do FC Porto, que acrescentam em forma de 'hashtag': "Como nós, um de nós."Quanto às claques do FC Porto, essas vão exibir uma tarja gigante de Reinaldo Teles no jogo com o Mafra.