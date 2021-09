Clássico não deixou marcas físicas para a missão Madrid

Depois de uma noite em viagem, de Lisboa para o Porto, o FC Porto voltou aos treinos ao fim da tarde de ontem, notando-se que Sérgio Conceição continua a privilegiar o descanso do grupo também na preparação do duelo em Madrid, frente ao Atlético, marcado para depois de amanhã. Nessa sessão, os titulares da véspera fizeram apenas banhos e massagens, enquanto o resto do grupo trabalhou normalmente nos relvados de treino do Olival. Apesar da dureza do clássico, os portistas saíram ilesos, até Corona, que ainda na primeira parte se queixou por diversas vezes do ombro esquerdo. Mantendo-se assim, o único indisponível para a ronda inaugural da fase de grupos da Champions será Marchesín, que se divide entre tratamento à sua lesão e o trabalho no ginásio. Hoje o treino é às 17 horas.