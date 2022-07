Cláudio Ramos: «A nível interno é sempre para ganhar»

O FC Porto deu ontem o pontapé de saída para uma época em que a fasquia está bem elevada depois de ter conquistado as duas principais provas nacionais em 2021/22. Mas, quando se está num clube grande, o objetivo tem de ser sempre fazer mais e melhor e foi exatamente esse o discurso de Cláudio Ramos, porta-voz dos dragões no arranque dos trabalhos.

"É sempre bom regressar depois do período de férias. Voltamos motivados porque a época passada deu-nos confiança para agora arrancarmos da melhor maneira. Agora, tal como em todas as pré-épocas, vamos dar no duro e arrancar na maior força", assegurou o guarda-redes, que após a dobradinha na última época deseja agora juntar mais dois títulos nacionais ao pecúlio, um deles com decisão agendada já para o próximo dia 31 de julho, frente ao Tondela: "A nível interno, como é óbvio, o FC Porto entra sempre para ganhar. Queremos revalidar dois títulos e acrescentar a Supertaça e a Taça da Liga, são os nossos objetivos sem dúvida."

Com apenas 179 minutos somados em 2021/22, Cláudio Ramos mantém-se confiante nas suas capacidades e promete dar o melhor de si para estar preparado para dar conta do recado sempre que Sérgio Conceição o chame à ação. "Tenho sempre muita confiança em mim, nas minhas capacidades, e agora é aproveitar a pré-época para trabalhar, dar o meu melhor e aproveitar todas as oportunidades que forem dadas", garantiu o internacional português, de 30 anos, que arrancou os trabalhos no Olival junto de Marchesín e Francisco Meixedo. Diogo Costa chega na quarta-feira.



Hierarquia pode sofrer alterações



Nas duas épocas que leva de FC Porto, Cláudio Ramos teve sempre à sua frente Marchesín e Diogo Costa na hierarquia da baliza. Este verão o cenário pode mudar, já que o argentino tem mercado e quer jogar, ao passo que o jovem internacional português está muito valorizado. O papel de Cláudio Ramos, esse, parece estar salvaguardado, visto que Sérgio Conceição conta com ele independentemente do que vier a suceder com os dois pesos-pesados da baliza.