Cláudio Ramos e o recorde de Sérgio Conceição: «Temos de o ajudar a alargar a vantagem»

A saída de Marchesín para o Celta de Vigo, no verão, permitiu que Cláudio Ramos subisse na hierarquia dos guarda-redes do FC Porto. Este ano, já soma sete jogos, todos nas taças nacionais, e tem apenas dois golos sofridos, ambos contra o Mafra na Allianz Cup. O mais recente duelo que realizou foi o desta quarta-feira, frente ao Arouca, no qual Sérgio Conceição atingiu a sua partida número 300 no comando técnico do FC Porto, juntando-lhe ainda o recorde absoluto de vitórias (216) na referida função."Como o míster costuma dizer, os recordes individuais só têm significado se, no final, lhes acrescentarmos títulos. Sei que a marca dele é bonita e dou-lhe os parabéns por isso, porque é fruto do excelente trabalho que ele tem desenvolvido. Agora, temos de o ajudar a conquistar mais títulos e mais vitórias para ele alargar ainda mais a vantagem", indicou Cláudio Ramos no final da partida frente ao Arouca, que garantiu ao FC Porto o passaporte para os quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Ac. Viseu."Esse jogo vai ser na minha cidade, sou natural de Viseu, por isso é sempre especial. O FC Porto entra em todos os jogos para ganhar, esse será mais um em que vamos entrar com toda a nossa força e queremos passar às meias finais", prosseguiu Cláudio Ramos, elevando depois a fasquia dos objetivos na chamada prova rainha."Esse é um dos nossos objetivos, o de estar na final e conquistar a Taça de Portugal novamente. Demos um passo nessa direção, estamos apurados para os quartos de final e temos de continuar a trabalhar, porque domingo temos mais um jogo", alertou, já com o pensamento no duelo do campeonato, frente ao Famalicão.Recuando para falar do duelo com o Arouca, no qual voltou a não sofrer golos, Cláudio Ramos reconheceu: "Foi um jogo muito tranquilo para mim, mas o mais importante para os guarda-redes é não sofrer golos, ajudamos a equipa dessa maneira. Estou muito feliz por já não sofrer golos há algum tempo."Ainda ao Porto Canal e sobre o facto de já ter mais jogos esta época (sete) do que nas duas anteriores (dois), Cláudio Ramos devolveu com confiança inabalável: "Fiz parte da conquista da Taça de Portugal e do campeonato na época passada, mas a jogar é diferente. É um objetivo, um sonho que tenho e tenho a certeza, estou convicto de que este ano vamos ganhar novamente a Taça de Portugal".Por fim, ainda deixou uma mensagem aos adeptos portistas. "Esta é a minha terceira época aqui, sempre senti muito apoio e carinho por parte dos adeptos, por isso tem sempre sabor especial jogar em casa. Temos tido sempre grandes casas, independentemente do jogo ser a uma quarta-feira e na hora que é. Muitos parabéns também aos nossos adeptos que nos têm apoiado sempre", concluiu Cláudio Ramos.