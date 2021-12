Cláudio Ramos estreou-se pelo FC Porto: «Tive uma noite tranquila, a equipa foi muito séria»

Cláudio Ramos estreou-se esta noite pela equipa principal do FC Porto, na vitória sobre o Rio Ave (1-0). O guarda-redes foi mesmo decisivo para o resultado, com a defesa que evitou o golo vilacondense - na sequência, Pepê marcou na baliza contrária. À Sport TV, o guardião analisou assim o jogo."É sempre diferente, já me tinha estreado na equipa B, o objetivo era estrear-me na equipa A, consegui, com uma vitória e uma boa exibição, isso é o mais importante""Tive uma noite tranquila, porque a equipa foi muito séria, o pessoal da equipa B que veio foi sério, competente, isto é a raça do FC Porto, é a nossa ideia, qualquer um que jogue está preparado e é assim que se fazem os grandes grupos""Foram muito sérios, muito competentes, e isso é o excelente trabalho que o FC Porto faz, vieram os miúdos da B num jogo que não era fácil, frente a uma equipa da 2.ª Liga que ambiciona subir à 1.ª Liga, e acho que estamos todos de parabéns, incluindo a malta da equipa B que nos veio ajudar hoje""O míster e o FC Porto em todos os jogos que entram é para ganhar, foi o que ele nos transmitiu, que o símbolo que transportamos hoje é do FC Porto, um grande clube, independentemente de quem entrasse tínhamos de ser sérios, fazer um grande jogo e foi o que fizemos, e ganhámos o jogo. Esta noite já não tínhamos grandes ambições na Allianz Cup, porque perdemos o primeiro jogo, mas estamos felizes e fomos competentes hoje.""O importante é realçar o bom ambiente e qualidade que temos na baliza do FC Porto, mesmo o Meixedo é um miúdo da formação que tem muita qualidade e de certeza que vai ser falado no futuro, há uma rivalidade saudável entre nós, ninguém, está acostumado a ser primeiro, segundo ou terceiro, todos os dias treinamos no máximo e isso faz com que a gente chegue ao jogo e esteja bem."