Cláudio Ramos não esquece a estreia: «Contei os dias à espera deste momento»

Cláudio Ramos não esqueceu a estreia pela equipa principal do FC Porto e, dois dias depois, recorreu às redes sociais para exteriorizar a alegria que sentiu por ter feito aquilo que mais gosta, ou seja, estar em campo para ajudar a equipa. O guarda-redes, de 30 anos, não escondeu a ansiedade com que aguardou pelo primeiro jogo ao serviço da equipa principal dos dragões."Quando em 2019 assinei pelo FC Porto trazia um objetivo: envergar o emblema que jurei defender e representar. Esta quarta-feira concretizei mais esse passo. Dei o que dei sempre, em cada jogo da minha carreira: uma entrega total. Se tinha saudades? Tinha, imensas. Contei os dias à espera deste momento. Sou profissional de futebol e, como todos, é no campo que quero estar, é lá que me sinto mais útil. Mas, no FC Porto, somos uma família, desde os que jogam aos que ficam na bancada. Esta foi apenas mais uma etapa. A nossa luta continua e eu estarei sempre pronto para tudo", escreveu o guardião no Instagram.Recorde-se que Cláudio Ramos realizou os 90 minutos frente ao Rio Ave, para a Allianz Cup, fez uma defesa decisiva, e no final do jogo recebeu grandes elogios do técnico-adjunto Vítor Bruno.