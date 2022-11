Cláudio Ramos sem brechas

Viver na sombra de Diogo Costa não é fácil, muito menos quando havia Marchesín pelo meio, mas Cláudio Ramos vai construindo o seu caminho e, ontem, atingiu os 359 minutos, tantos quantos soma com a camisola do FC Porto, sem sofrer qualquer golo.Contratado no verão de 2020, altura em que terminou contrato com o Tondela, o guarda-redes foi lançado por Sérgio Conceição em apenas quatro jogos. Na primeira época não fez nenhum, mas na segunda (2021/22) já foi chamado a dois desafios. Cláudio Ramos abraçou a baliza portista pela primeira vez na pretérita edição da Allianz Cup, no triunfo (1-0) sobre o Rio Ave. No último jogo do campeonato, frente ao Estoril, juntou o seu nome ao dos campeões nacionais, em novo triunfo portista (2-0), saindo ao minuto 89 para dar lugar a Meixedo. Já na presente época, cumpriu os dois jogos na Taça de Portugal, ambos com vitórias do FC Porto sobre Anadia (6-0) e Mafra (3-0). E nunca abriu brechas.