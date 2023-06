Cláudio Ramos: «Venham mais e melhores desafios»

Cláudio Ramos fechou a sua terceira época no FC Porto com chave de ouro, mantendo a sua baliza a zeros na final da Taça de Portugal e ajudando à vitória frente ao Sp. Braga. O guarda-redes, de 31 anos, vai-se assumindo como uma espécie de talismã, uma vez que nunca perdeu pelos dragões em todos os jogos disputados como titular. Dessa forma, os dados estão lançados para a temporada que se segue. “Que a próxima época traga ainda mais e melhores desafios”, escreveu Cláudio Ramos, na sua conta no Instagram.

Depois de duas temporadas de ambientação à equipa, o guardião atingiu um patamar competitivo superior este ano, o que o deixou encantado. “Fecho de mais uma época defendendo com orgulho a baliza do FC Porto. Tem sido uma caminhada incrível, junto com todos os dragões que nos apoiam incondicionalmente. Esta temporada conseguimos três títulos, foi um ano positivo, mas um dragão nunca está satisfeito e na próxima época lutaremos por mais. Para mim, foi um privilégio cumprir 14 jogos este ano, com 1290 minutos. Um privilégio trabalhar neste grupo fantástico, especialmente ao lado do Diogo Costa, Samuel Portugal, Francisco Meixedo e Roko Runje”, vincou.