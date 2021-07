Cláusulas de Otávio e Corona disparam

As cláusulas de rescisão de Corona e Otávio já estarão mais elevadas quando o leitor tiver a edição de Record desta quinta-feira nas mãos. Neste dia 15, a do mexicano passa de 25 para 40 M€, enquanto a do luso-brasileiro sobe dos 30 para os 60 M€. Isso não quer, contudo, dizer que o FC Porto recuse negociá-los abaixo dos novos valores, sobretudo no caso de Corona, que vai entrar no último ano de contrato. Quanto a Otávio, renovou contrato e a SAD tem maior margem.