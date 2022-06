Clube da Premier League na corrida por Mbemba

O Nottingham Forest é mais um clube na corrida por Chancel Mbemba. O site 'HITC' escreveu que o histórico emblema, que está de regresso à Premier League, pretende o central que se encontra em final de contrato com o FC Porto para reforçar a sua defesa.Mbemba despediu-se do Dragão, mas a porta não ficou fechada, havendo ainda a possibilidade de permanecer no plantel às ordens de Sérgio Conceição. Enquanto isso, o seu nome já foi apontado a vários clubes europeus. Recorde-se que o central, de 27 anos, já jogou na Premier League, ao serviço do Newcastle, tendo saído de lá para o FC Porto.