Co Adriaanse recorda início de Pepe: «Muita gente dizia-me para não apostar nele mas já era especial»

Co Adriaanse foi o primeiro treinador a apostar verdadeiramente em Pepe no FC Porto. Corria a época 2005/06 e o central tinha apenas 18 anos e ainda muito para provar. De passagem por Portugal, o treinador holandês recordou esses tempos em declarações ao Porto Canal e não se cansou de elogiar a brilhante carreira do internacional português."Durante o meu período no FC Porto, o Pepe era muito novo, jogava na equipa B e muita gente dizia-me para não apostar nele. Mas vi-o e ele era muito especial para mim. Jogava com três defesas, com o Pepe no meio, porque precisava de um jogador muito rápido, que estivesse sempre concentrado e que, se não conseguisse ficar com a bola, conseguisse chegar ao adversário", lembrou Co Adriaanse, sublinhando que é com grande orgulho que olha para a carreira que Pepe construiu, com sucesso por todos os clubes por onde passou."A atitude dele no treino e nos jogos... Estou orgulhoso dele e olho para ele como um filho. Trouxe-o da equipa B e ele conseguiu realizar uma carreira muito boa, na Seleção Nacional, no Real Madrid, em todo o lado. E ainda está a jogar com 39 anos. Não está a jogar por dinheiro, mas sim pela família, pelo FC Porto", finalizou o treinador.