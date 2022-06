Co Adriaanse reviu Pinto da Costa

Co Adriaanse está de visita ao Porto e aproveitou para rever amigos e um clube onde foi feliz. O ex-técnico dos dragões, vencedor da dobradinha em 2005/06, esteve com Pinto da Costa e passou pelo Dragão e pelo Olival. “Dei os parabéns ao presidente pela dobradinha, no meu tempo também a ganhámos. O FC Porto não é um clube, é uma família. Tenho muito orgulho do presidente me ter dado a oportunidade de treinar aqui”, disse o holandês ao Porto Canal.







