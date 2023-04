Cobertura do Estádio do Dragão em manutenção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cobertura do Estádio do Dragão está a ser alvo de uma intervenção de limpeza, visto que se encontrava com marcas bastante visíveis de sujidade.Um facto que saltou à vista dos adeptos depois das imagens mais recentes captadas por drone sobre o recinto. Trata-se, segundo foi possível apurar, da manutenção periódica à estrutura.