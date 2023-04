Comissão de Diogo Costa gera polémica que acabou em recuo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O adepto Tiago Silva denunciou nas redes sociais o que entendia serem comissões polémicas pagas pela SAD do FC Porto, tomando como ponto de partida a renovação contratual de Diogo Costa que fixou a cláusula de rescisão em 75M€.



A crítica centrava-se facto de ter sido a PP Sports a cobrar a alegada verba de 1M€, segundo a documentação oficial emitida pela FPF, quando a representação do guarda-redes caberia à Gestifute de Jorge Mendes.



Essa afirmação suscitou uma retificação posterior, na qual Tiago Silva, advogado de profissão, reconheceu, apontando a informações recolhidas posteriormente, que o internacional português se encontra vinculado ao agente Pedro Pinho.



Ao que Record apurou em complemento, Diogo Costa tem a imagem gerida pela Polaris Sports, empresa do universo Jorge Mendes.