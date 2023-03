Comissão de Vencimentos justifica valores pagos à administração da SAD do FC Porto

A Comissão de vencimentos da SAD do FC Porto confirmou, esta quinta-feira, em comunicado no site do clube, o que Record já havia avançado, no que toca à justificação dos quase três milhões de euros distribuídos pela administração no primeiro semestre de 2022/23."A Comissão de vencimentos da FC Porto, Futebol SAD esclarece que o acréscimo de remuneração que consta das contas semestrais agora publicadas se refere ao prémio anual de gestão a que tiveram direito os cinco administradores executivos pela vitória no Campeonato Nacional na época 2021/2022 e consequente acesso à Liga dos Campeões, no valor bruto total de 1,6 milhões de euros, a que corresponde o valor líquido aproximado de 800 mil euros, tal como aprovado previamente pelos órgãos sociais competentes", pode ler-se no comunicado.No total, segundo o relatório e contas, os cinco administradores executivos, Pinto da Costa, Fernando Gomes, Adelino Caldeira, Luís Gonçalves e Vítor Baía encaixaram um total de 2,966 milhões de euros no período em questão. De fora das remunerações estão as administradoras não executivas, Rita Moreira, Cristina Azevedo e Manuela Aguiar.