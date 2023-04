Comissão gera polémica

O adepto Tiago Silva denunciou nas redes sociais o que entende serem comissões polémicas pagas pela SAD do FC Porto. Em concreto, é alegado o facto de a renovação de Diogo Costa, o empréstimo de Diogo Leite, bem como as aquisições de Fábio Cardoso e Veron terem levado ao pagamento de “2 milhões de euros à empresa de Pedro Pinho”, um agente que é próximo dos azuis e brancos, com destaque para a situação do guarda-redes. Ao que Record apurou, Diogo Costa é agenciado por Pedro Pinho, como consta dos documentos da FPF. Em complemento, a imagem é gerida pela Polaris Sports, do universo Jorge Mendes.





Os processos de renovação, o último dos quais tendo fixado a cláusula de rescisão em 75M€, não envolveram o superagente. *