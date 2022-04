Comissão sempre fiel a Pinto da Costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia antes da homenagem no Dragão, Pinto da Costa vai ser a figura central de um jantar promovido pela comissão de apoio às suas recandidaturas, que terá lugar na Quinta da Azenha de Baixo, em Gondomar. O encontro está agendado para depois de amanhã, às 20 horas, e contará com muitos daqueles que o têm acompanhado e incentivado ao longo das quatro décadas que leva na presidência do FC Porto.

O grupo de adeptos, que tem em Fernando Cerqueira o seu principal dinamizador, está a preparar uma grande homenagem a Pinto da Costa, num momento que promete ficar para a história. Uma série de eventos que visa assinalar o percurso do presidente mais titulado do Mundo e que está iminência de juntar mais um campeonato ao seu vasto palmarés.