Comitiva do FC Porto recebeu grande apoio na chegada aos Açores

A comitiva portista teve uma receção muito calorosa na chegada aos Açores, com cerca de sete dezenas de adeptos junto ao hotel para aplaudir jogadores, equipa técnica e o presidente Pinto da Costa.Entre muitos cânticos, os jogadores foram-se deslocando do autocarro para o hotel, com Sérgio Conceição, Francisco Conceição e Sérgio Oliveira a acenarem aos adeptos, bem como Pepe, que foi o mais efusivo, agradecendo e ao mesmo tempo puxando pelos adeptos.Se na semana passada, aquando do jogo da Allianz Cup, já tinham estado muitos adeptos a receber a comitiva, ontem esse apoio fez-se notar de forma mais efusiva.