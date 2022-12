Como Pinto da Costa sossegou Fernando Santos: «Ser do Benfica é de mau gosto, mas não é crime»

Na segunda parte da edição especial do programa 'Vencedores como Sempre', intitulada 'Os Homens dos Presidente', exibido na noite desta terça-feira, no Porto Canal, Pinto da Costa falou de todos os treinadores que passaram pelas suas mãos, de Fernando Santos a Sérgio Conceição.Sobre a aposta de risco no treinador que viria a chegar a selecionador nacional, começou por dizer: "Risco há sempre e em tudo o que fazemos na vida. O que corre bem podia ter corrido mal e há coisas que correm mal e tinham tudo para correr bem. Costumo dizer que o perigo é a minha profissão. A gente não pode pensar se há risco ou não, tem de ir em frente com a nossa convicção", frisou.Depois, o presidente do FC Porto recordou um momento que se passou instantes antes de apresentar o lisboeta Fernando Santos como sucessor de António Oliveira no comando técnico dos azuis e brancos."Ia a descer com ele para o apresentar, naquela rampa das Antas, e íamos com o rádio ligado num programa de um tal de Valdemar Duarte, anuncia assim: 'o benfiquista Fernando Santos é o novo treinador do FC Porto. Ele ficou incomodado. Perguntei qual era o problema, disse-lhe que ser do Benfica é de mau gosto, mas não é crime. E ainda que não tem problema nenhum, que passados a 15 dias estaria a viver o FC Porto. Ele mais tarde deu-me razão e hoje não tenho dúvidas de que ele ainda sente o FC Porto. Aqui atingiu o seu primeiro título nacional, ganhou a Taça de Portugal, foi muito estimado e sei que ele estima as pessoas do FC Porto e mantém comigo uma relação de amizade. Era um trabalhador, teve sucesso, sempre lhe disse isso, que iria ter sucesso. Em clubes de Portugal não lhe deram condições, mas teve grande sucesso na Grécia e não podia ter maior sucesso na Seleção Nacional", afirmou o presidente.Fernando Santos foi também o primeiro treinador lisboeta escolhido por Pinto da Costa para dirigir os dragões. "Se forem bons e ligados ao Porto é o ideal, agora se a pessoa for, como eu sabia que era e hoje ninguém duvida que é, um pessoa séria, dedicada, iria sempre dar tudo como se o FC Porto fosse o clube de coração", registou o presidente portista.E concluiu sobre Fernando Santos: "A própria família gostava muito de estar no Porto. Criou uma grande amizade com o Reinaldo [Teles], o Reinaldo gostava imenso dele, e como pessoa nunca vi melhor. Foi um técnico importante que gostei muito de ter no FC Porto e fico muito feliz por ele realmente ser conhecido como 'engenheiro do penta', porque é um marco histórico. Só ele como treinador conseguiu esse feito."