O FC Porto foi multado em 15.374 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por conta do comportamento dos adeptos no clássico da 16.ª jornada da Liga bwin. A maior fatia desta sanção deve-se ao lançamento de engenhos piroténicos (14.660€), sendo o restante (714€) referentes a cânticos ofensivos para com os rivais. Refira-se que na multa de maior valor está incluído o lançamento e utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos de ambas as equipas: 32 no total por parte dos do FC Porto e 20 do Benfica.Já os encarnados foram multados em 5.740 euros pelo comportamento dos seus fãs, relativo também ao lançamento dos objetos pirotécnicos antes e durante a partida do Dragão. Além desta multa, o Benfica viu ainda confirmada a suspensão por um jogo de André Almeida.