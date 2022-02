Comportamento incorreto do público vale multas ao FC Porto num total de 2.930 euros

Segundo o mapa de castigos revelado esta terça-feira, o FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com duas multas motivadas pelo comportamento incorreto do público, no valor total de 2.930 euros.





A mais baixa das duas, de 1.020 euros, vem assim justificada: "Aos 28 minutos de jogo, no momento da assistência médica ao guarda-redes da equipa Moreirense, adeptos afetos ao clube FC Porto arremessaram uma moeda de 1€ para dentro de terreno de jogo. Este objeto não atingiu qualquer elemento e foi entregue pelo árbitro ao delegado da Liga."Além disso, "aos 17, 19, 21, 24, 29 minutos da primeira parte, aquando de reposição de bola por parte do guarda-redes da equipa Moreirense, entoaram em uníssono, de forma clara, audível e perceptível, a seguinte frase: 'Filho da p***'". Mas não foi tudo. Novamente aos 28 minutos da primeira parte, os adeptos do FC Porto "entoaram em uníssono, de forma clara, audível e perceptível, a seguinte frase: 'Joguem à bola, palhaços joguem à bola'".Ainda na justificação para esta multa de 1.020 euros, está o facto de "aos 39 minutos da primeira parte, após a obtenção do golo por parte da equipa FC Porto, entoaram em uníssono, de forma clara, audível e perceptível, a seguinte frase: 'Tudo a saltar Benfica é me***'" e, após o final do jogo, os referidos adeptos entoaram na direção do treinador da equipa visitante: "Oh Sá Pinto vai para o cara***".

Tudo isto, refira-se foi relatado no relatório do árbitro e do delegado da Liga Portugal, bem como na súmula de ocorrências em recintos desportivos da GNR.



Quanto à multa de 1.910 euros, essa é justificada com o "deflagramento de um pote de fumo e uma tocha incandescente, sem arremesso para o terreno de jogo e sem interferência no normal decurso do jogo", aquando da festa do golo de Taremi.



No que toca a multas aplicadas ao FC Porto, nota para uma no valor de 2.040 euros, neste caso por um atraso de 4 minutos no regresso dos dragões ao relvado após o intervalo.