Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Conceição a um triunfo de igualar Pedroto: Os treinadores mais vitoriosos do Dragão Técnico do FC Porto pode igualar recorde do mítico comandante amanhã na receção ao Arouca





• Foto: José Gageiro/Movephoto