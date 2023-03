Conceição agradece elogio da mulher de Pedroto e deixa novo recado: «Com ou sem recursos...»

Cecília Pedroto, mulher de José Maria Pedroto, fez uma publicação nas redes sociais a elogiar Sérgio Conceição, recordando os feitos do atual treinador do FC Porto e o que ainda há para ganhar esta época. Em resposta, o técnico não só agradeceu o apoio dos "verdadeiros portistas" como aproveitou para deixar novo recado, lembrando que as conquistas recentes foram feitas "com e sem recursos"."A história está feita: ninguém ganhou tantos títulos como Sérgio Conceição no FCPorto. O campeonato ainda não terminou e há algo mais para ganhar. Seguimos juntos e devemos apoiar incondicionalmente o nosso treinador", escreveu Cecília Pedroto na rede social Instagram.Sérgio Conceição partilhou a publicação e respondeu. "Conquistados com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos", atirou o treinador.