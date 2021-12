Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o At. Madrid agendado para as 20 horas no Estádio do Dragão e confirmou a notícia avançada em 1.ª mão por: Pepê testou positivo à Covid-19 "Pepê testou positivo ao Covid-19. Infelizmente para nós é uma situação incontrolável. O Pepê vai ficar de fora por esse motivo. O Grujic fez uma entorse e está difícil a sua utilização face à fraca qualidade dos relvados que temos. É importante alertar todos os profissionais do FC Porto que temos de andar todos à mesma velocidade. Andar à mesma velocidade é de alto nível, não se compadece andarem uns a uma velocidade e outros a outra", afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa.