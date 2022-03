Conceição alerta que "não há hierarquias": «O Fábio Vieira já jogou a avançado e ficaram os de raíz no banco..."

O rendimento de Rúben Semedo frente ao Lyon deixou boas indicações a Sérgio Conceição mas o treinador do FC Porto não confirmou se lhe vai dar a titularidade frente ao Tondela (domingo às 18 horas)."O Rúben está a evoluir da forma que pretendemos, principalmente na aceitação dele em que tem de passar por uma fase de adaptação, novas exigências e métodos de trabalho. Está muito melhor. Aqui não tem a ver com o substituto do Pepe, tem a ver com as caraterísticas do jogo. Achei que contra o Lyon era melhor o Rúben, mas amanhã até poderá jogar o Fábio Cardoso. Depende do que eu definir como plano de jogo, aqui não há hierarquias. O Fábio Vieira já jogou a avançado e ficaram os de raíz no banco..."