Conceição anuncia baixa importante no FC Porto: «Não vai estar neste nem nos próximos jogos»

Sérgio Conceição anunciou que Pepe está lesionado e vai ser baixa no FC Porto para os próximos jogos."Otávio disponível para voltar ao onze? São questões de onze inicial e não falo delas. O Otávio faz parte de 25 elementos disponíveis. Infelizmente não está um, que é o Pepe, que fez uma entorse com alguma gravidade no joelho. Não vai estar nem neste nem nos próximos jogos, infelizmente para todos. O Otávio faz parte e está disponível", afirmou o treinador esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense.Recorde-se que depois do jogo da Liga Bwin no Algarve, o FC Porto defronta o Bayer Leverkusen para a Champions (na próxima quarta-feira), o Anadia, para a Taça de Portugal (dia 16) antes de receber o Benfica, para a Liga, a 21 de outubro.