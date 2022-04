Conceição aplaude jogadores do FC Porto na Seleção: «Trabalhamos para sermos sempre melhores»

Portugal carimbou esta semana o passaporte para rumar ao Mundial'22 e Sérgio Conceição aplaudiu a prestação dos jogadores no FC Porto nesta caminhada"Acho que todos os treinadores de jogadores que vão às seleções têm a sua pequena fatia do mérito, mas o mérito é todo do Fernando Santos e dos jogadores, que deram o seu melhor. Faço parte dos 11 milhões que ficam felizes, mandei mensagem ao Fernando para o felicitar, a ele e a toda a seleção, incluindo aos dirigentes, felicitando por esta passagem a mais uma fase final de um Mundial", afirmou.Sobre a titularidade de Diogo Costa na baliza das quinas, Conceição atirou: "Não quero individualizar. De todos os que foram às seleções... uns continuaram a demonstrar qualidade, outros estrearam-se, outros estrearam-se como titulares num jogo super importante para a Seleção, como era o caso do Diogo, todos ficamos contentes. Mas o principal é o próprio Diogo, mas trabalhamos para sermos sempre melhores. Ficamos felizes quando eles representam as seleções e mais felizes quando evoluem aqui no clube e conseguem ganhar títulos".Sérgio Conceição garantiu ainda que Otávio está a 100%. "Está muito bem, supermotivado, muito contente com a presença de Portugal no Qatar, está numa excelente forma física e emocional".